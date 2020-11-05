Kamerun'un Anglofon bölgesinde kaçırılan 11 öğretmen serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kamerun'un Anglofon bölgesinde kaçırılan 11 öğretmen serbest bırakıldı

05.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:34
Kamerun'un Anglofon bölgesinde kaçırılan 11 öğretmen serbest bırakıldı

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 3 Kasım'da ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 11 öğretmenin serbest bırakıldığı açıklandı.

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 3 Kasım'da ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 11 öğretmenin serbest bırakıldığı açıklandı.

Hristiyan Presbiteryen Okul Müdürü Samuel Fonki, basına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da ayrılıkçıların okullarına saldırısından sonra kaçırılan 11 öğretmenin serbest bırakıldığını duyurdu.

Fonki, öğretmenlerin sağlık kontrolünden geçtiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Ayrılıkçılar, 3 Kasım'da Kuzey-Batı vilayeti Kumbo şehrinde bulunan Hristiyan Presbiteryen Okuluna saldırı düzenlemiş ve 11 öğretmeni kaçırarak fidye talep etmişlerdi.

Aynı bölgede 24 Ekim'de ayrılıkçı grup tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetleri Kamerun'un İngilizce konuşulan iki bölgesinde adam kaçırma ve fidye isteme olayı sık sık yaşanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri bir sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

İlgili Haberler

Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son dakika: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor
Son dakika: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor
Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi 9'uncu haftada
Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi 9'uncu haftada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Türkan Şoray Çağatay Ulusoy İzzet Yıldızhan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Twitter Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamerun'un Anglofon bölgesinde kaçırılan 11 öğretmen serbest bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 22:37:52. #1.14#
title