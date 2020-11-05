Kamerun'un Anglofon bölgesinde kaçırılan 11 öğretmen serbest bırakıldı

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 3 Kasım'da ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 11 öğretmenin serbest bırakıldığı açıklandı.

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 3 Kasım'da ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 11 öğretmenin serbest bırakıldığı açıklandı.

Hristiyan Presbiteryen Okul Müdürü Samuel Fonki, basına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da ayrılıkçıların okullarına saldırısından sonra kaçırılan 11 öğretmenin serbest bırakıldığını duyurdu.

Fonki, öğretmenlerin sağlık kontrolünden geçtiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Ayrılıkçılar, 3 Kasım'da Kuzey-Batı vilayeti Kumbo şehrinde bulunan Hristiyan Presbiteryen Okuluna saldırı düzenlemiş ve 11 öğretmeni kaçırarak fidye talep etmişlerdi.

Aynı bölgede 24 Ekim'de ayrılıkçı grup tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetleri Kamerun'un İngilizce konuşulan iki bölgesinde adam kaçırma ve fidye isteme olayı sık sık yaşanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri bir sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez