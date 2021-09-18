Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda onlarca asker hayatını kaybetti - Haberler
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Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda onlarca asker hayatını kaybetti

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda onlarca asker hayatını kaybetti

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinin yönetim merkezi Bamenda'ya bağlı Ngo-Ketunjia kasabasında Anglofon ayrılıkçıların kurduğu pusuda onlarca asker hayatını kaybetti.

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinin yönetim merkezi Bamenda'ya bağlı Ngo-Ketunjia kasabasında Anglofon ayrılıkçıların kurduğu pusuda onlarca asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Ngo-Ketunjia kasabasında ayrılıkçıların bölgede görevli Hızlı Müdahale Tugayına bağlı askerleri hedef aldığı saldırıda, onlarca asker yaşamını yitirdi.

Ayrılıkçıların ağır silahlar kullandığı saldırıda 2 zırhlı askeri araç ateşe verildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatan Kamerun ordusu Anglofon bölgesine asker takviyesine devam ediyor.

Anglofon bölgede ayrılıkçılar "ölü şehir" ilan ederek bölge sakinlerini genel greve davet etti.

Yine aynı bölgede, Angolofon ayrılıkçıların 13 Eylül'de düzenledikleri saldırıda 9 asker ölmüştü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda onlarca asker hayatını kaybetti - Haberler
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