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Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak

Kamerun, Yaounde Olembe Stadyumu'nda, Kamerun ile Komorlar milli takımları arasında oynanan maç öncesinde çıkan izdihamda ölen 8 taraftarın ailesine ve yaralılara yaklaşık 2 milyon lira yardım yapacak.

Kamerun, Yaounde Olembe Stadyumu'nda, Kamerun ile Komorlar milli takımları arasında oynanan maç öncesinde çıkan izdihamda ölen 8 taraftarın ailesine ve yaralılara yaklaşık 2 milyon lira yardım yapacak.

Yapılan açıklamada, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın 24 Ocak'ta Kamerun ve Komorlar arasındaki oynanan maç öncesinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 8 kişinin ailesine ve yaralanan 47 kişiye yaklaşık 2 milyon lira devlet yardımı yapılması talimatını verdiği belirtildi.

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle 47 kişi yaralanmış, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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