Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor - Haberler
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Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Afrika Uluslar Kupasına ev sahipliği yapacak Kamerun'da toplanan futbolseverler maçların oynanacağı şehirlerde kurulan aşı kabinlerinde aşılanmaya başladı.

Afrika Uluslar Kupasına ev sahipliği yapacak Kamerun'da toplanan futbolseverler maçların oynanacağı şehirlerde kurulan aşı kabinlerinde aşılanmaya başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene iptal edilen Afrika Uluslar Kupasının açılış maçı öncesi sokaklar futbolseverlerle doldu taştı.

Kamerunlu futbol taraftarları, başkent Yaounde sokaklarında danslar, konvoylar ve şarkılar eşliğinde kutlamalar gerçekleştirdi.

Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası maçlarında, Kovid-19 aşısı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağının bildirilmesinin ardından futbolseverler, maçların oynanacağı şehirlerde kurulan aşı kabinlerinde aşılanmaya başladı.

Afrika Uluslar Kupasının ilk maçı ev sahibi Kamerun ile Burkina Faso arasında, açılış törenin ardından bugün yerel saatle 17.00'da başlayacak.

Turnuvaya, Türkiye'deki futbol takımlarında oynayan 21 Afrikalı futbolcu katılacak.

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

Kamerun, Kovid-19 salgını gölgesinde Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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