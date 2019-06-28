Kamerun - Gana maçı yarın 20.00'de Smart Spor'da

İstanbul DHA - Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. F grubunun iki iddialı ülkesi Kamerun ile Gana yarın TSİ ile 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele, Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Grupta ilk maçında Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup eden Kamerun lider durumda bulunurken, Gana, Benin ile 2-2 berabere kalarak F grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Kamerun, Gana'yı mağlup etmesi halinde grupta puanını 6'ya yükselterek son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Gana'nın ise son 16 umutlarını son maça taşıyabilmesi için bu maçtan mutlaka puan veya puanlar alması gerekiyor.

İki ülke tarihleri boyunca dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kamerun iki galibiyete uzanırken, diğer iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki ülke en son olarak 2017 Afrika Kupası Yarı Finalinde karşı karşıya gelirken bu maçta Kamerun, 2-0 ile gülen taraf olmuştu. Gana'da sol kanat oyuncusu Thomas Agyepong sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek iken, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Andre Ayew'in durumu maç saatinde belli olacak.



Kaynak: DHA