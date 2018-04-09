Kamerun'daki Anglofon Krizi

Kamerun'un güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde Temyiz Mahkemesi Başkanı Martin Mbeng'in kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, annesinin cenazesine katılmak için ülkenin güneybatı bölgesindeki Ewelle kasabasına giden Yargıç Mbeng'i silahlı bir grup araçla kaçırdı.

Afrika için İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi Başkanı Agbor Nkongho, Mbeng'i Anglofon bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Ambazonya Savunma Gücü (ADF) adındaki ayrılıkçı örgütün kaçırdığı bilgisini paylaştı. Nkongho, Mbeng'in fidye için kaçırılmış olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Paul Biya, bölgedeki siyasi krizin çözümüne ilişkin güneybatı bölgesindeki birçok vali ve yardımcılarının görev yerlerini değiştirerek yerlerine yenilerini atadı.

Hükümete gözdağı

Geçen hafta da ülkenin kuzeybatısındaki Gao bölgesinde, 3 muhtar ile 6 belediye meclis üyesi, 5 İtalyan ve 7 İsviçreli turist ayrılıkçılar tarafından farklı zamanlarda kaçırılmıştı.

Ayrılıkçıların elinde halen 2'si üst düzey yetkili olmak üzere 10'dan fazla rehinenin bulunduğu belirtiliyor.

Hükümet ise Anglofon krizinin çözümüne yönelik bölgeye üst düzey ziyaretler gerçekleştiriyor, burada kanaat önderleri, kabile reisleri ve muhtarlarla bir araya geliyor.

Bölgedeki kaçırma olaylarının, ayrılıkçılar tarafından "bölge halkına ve hükümete gözdağı vermek" adına yapıldığı ifade ediliyor.

Anglofon Krizi

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da,1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.