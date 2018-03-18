Kamerun'daki Anglofon Krizi

Kamerun hükümeti İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgedeki ayrılıkçılarla diyalog yolunu tercih edecek.

Resmi kaynaklara göre, İçişleri Bakanı Paul Atanga Nji, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın direktifleri doğrultusunda Anglofon liderler ile bir araya gelecek.

Ülkenin kuzeybatısındaki Anglofon bölgesindeki ayrılıkçı faaliyetlerin tırmanması üzerine Cumhurbaşkanı Biya'nın diyalog kurulması için görevlendirdiği Nji ve beraberindeki heyet, Batibo bölgesine gitti.

Heyetin, 24 saat içinde bölgedeki ayrılıkçı liderler ile bir araya gelmesi, görüşmede ayrılıkçılar tarafından dün ülkenin güneybatısındaki Anglofon bölgede kaçırılan 30'u öğrenci 40 kişinin ve şubat ayında kaçırılan Sosyal İşler Bakanlığı Bölge Delegesi ile bir valinin durumunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Bakan Nji, ülkenin kuzeybatısındaki Bamenda Anglofon bölgesinde tırmanan krize çözüm aramak ve birkaç aydır burada grevde olan öğretmenlerin görevlerine dönmesini sağlamak amacıyla muhalefet liderleri, sendika temsilcileri ve dini liderler ile bölgede bir araya gelmişti.

Bölgede sıklıkla düzenlenen protestolar nedeniyle kuzeybatı ve güneybatıdaki birçok okul Kasım 2016'dan bu yana kapalı tutuluyor.

Anglofon krizi

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da, 1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.