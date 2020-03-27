Kamerun'daki Anglofon ayrılıkçı grup, Kovid-19 salgını nedeniyle ateşkes ilan etti Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney-Batı ve Kuzey-Batı bölgelerinde faaliyet gösteren ayrılıkçı bir grubun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek taraflı ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney-Batı ve Kuzey-Batı bölgelerinde faaliyet gösteren ayrılıkçı bir grubun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek taraflı ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kamerun Savunma Kuvvetleri (SOCADEF) adlı grubun lideri Ebenezer Akwanga tarafından yapılan açıklamada, SOCADEF'in uluslararası insani hukuk uyarınca Anglofon bölgelerde ateşkesi desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

Grubun, Anglofon bölgelerde uluslararası gözlemcilerin ve insani yardım kuruluşu çalışanlarının güvenliğini ve serbest dolaşımını sağlayacağı kaydedilen açıklamada, Devlet Başkanı Paul Biya ve Kamerun ordusu da Birleşmiş Milletlerin (BM) ateşkes çağrısına uymaya davet edildi.

İyi niyet göstergesi olarak ateşkesin pazar günü yürürlüğe sokulacağı aktarılan açıklamada, "Ateşkesin doğru şekilde uygulanması için Kamerunlu yetkililerle görüşmeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan, bölgede faaliyet gösteren en büyük ayrılıkçı grup Ambazonya Savunma Güçleri'nden henüz bir ateşkes açıklaması gelmedi.

Ülkede toplam 88 Kovid-19 vakası görüldü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA