Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı
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Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı

27.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:25
Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı

Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı.

Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Kaza, Kamerun'un Dschang kasabası yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişiyi taşıdığı belirtilen yolcu otobüsü ve kamyonun çarpma etkisiyle alev aldı. Kamerun medyası, kaza sonucu ilk belirlemelere göre 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı aktarıldı. Öte yandan, kazaya karışan kamyonun yakıt taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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