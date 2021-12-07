Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 19'a yükseldi

Kamerun'un kuzeyi Logone-Birni bölgesinde Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasında iki gündür süren çatışmada ölü sayısı 19'a çıktı.

Ulusal basındaki haberler e göre, Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasındaki 2 gün önce su ve arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan çatışmalar devam ediyor.

Birçok evin ateşe verildiği çatışmalarda ölü sayısı 7'den 19'a yükseldi.

Çatışmaları durdurmak için ordu bugün bölgeye takviye birlik göndermişti.

Balıkçılık yapan Mousgoum halkı ile hayvancılık yapan Choa Arapları arasında ağustosta çıkan çatışmada, 15 kişi ölmüş birçok kişi yaralanmış, binlerce kişi bölgeyi terk ederek Komşu Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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