Kamerun'da yerel halklar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü

Kamerun'un kuzeyi Logone-Birni bölgesinde Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberler e göre, Logone-Birni bölgesinde yaşayan Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Genelde arazi problemleri yüzünde sorun yaşayan Mousguam ve Arap Choa yerli halkları arasında çıkan en son çatışmada, 15 kişi ölmüş birçok kişi yaralanmış, binlerce kişi bölgeyi terk ederek Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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