Kamerun'da üniversitede el yapımı bombanın patlaması sonucu 11 öğrenci yaralandı

Kamerun'un Anglofon ( İngilizce konuşulan) bölgesindeki Beau şehrinde bulunulan üniversitede el yapımı bombanın patlaması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Beau Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ngomo Horace Manga, basına yaptığı açıklamada, üniversitede barış konferansı düzenlendiği esnada bir bombanın patladığını belirtti.

Manga, patlamada 11 öğrencinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Manga, bombanın el yapımı olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkenin güney ve kuzey batı bölgesinde faaliyet gösteren Anglofon ayrılıkçılar, sık sık bombalı saldırılar düzenliyor.

Ayrılıkçılar, 9 Kasım'da sokağa çıkma yasağını kapsayan "ölü şehir" talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Beau'dan çıkan yolcu otobüsünü durdurup 10 yolcuyu kaçırmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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