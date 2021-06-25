Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında etkinlik düzenledi
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Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında etkinlik düzenledi

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında etkinlik düzenledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Maarif Bastos İlkokulunda "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında etkinlik düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Maarif Bastos İlkokulunda "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında etkinlik düzenledi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle düzenlenen programa, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Yaounde 1 Üniversitesi Sanat Dil ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Christiane Felicite Ewane Epouse Essoh, TİKA Yaounde Program Koordinatörü Burak Özden, Türkiye Maarif Vakfı Kamerun Direktör Vekili Onur Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetliyle yerel temsilciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Işıkçı, bu yılın UNESCO tarafından Yunus Emre'yi anma yılı olarak belirlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek Yunus Emre'nin yaşadığı ve gelecek toplumların gelişimine sunduğu katkıya işaret etti.

Konuşmaların ardından davetliler, öğrencilerin seslendirdiği Yunus Emre şiirleriyle hoş vakit geçirdi.

Programın sonunda davetliler, Yunus Emre'nin sözlerinden oluşturulmuş sergiyi gezdi.

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında etkinlik düzenledi
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında etkinlik düzenledi
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında etkinlik düzenledi
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında etkinlik düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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