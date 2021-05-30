Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür şenliği düzenledi
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Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür şenliği düzenledi

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür şenliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de bilim ve kültür şenliği gerçekleştirdi.

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de bilim ve kültür şenliği gerçekleştirdi.

Yaounde Nkolfoulou Maarif Kolejinde düzenlenen şenliğe, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Ortaöğretim Bakanı Wilfried Gabsa, eski Başbakan Philemon Yang'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Işıkçı, "Aşağı yukarı iki yıldır devam eden salgın döneminde, eminim ki bu yeni nesil gelecekte yenilik ve kalkınma için insanlığa faydalı olacak birçok proje üretecek ve aileleri de bundan gurur duyacak." dedi.

Konuşmaların ardından, davetliler öğrencilerin yöresel dans gösterileri ve Türkçe şarkılarıyla hoş vakit geçirdi.

Bilim ve kültür şenliğinde öğrencilerin projeleri yarıştı.

Programın sonunda, davetliler öğrencilerin hazırladıkları stantları gezerken, öğrenciler de davetlilere projelerini tanıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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