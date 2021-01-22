Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü

22.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:36
Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Mbalmayo'nun bölge yetkilisi Pierre Rene Songa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mbalmayo'dan Sangmelima bölgesine giden bir taksi şoförünün yol kenarında okula yürüyen 6 öğrenciye çarptığını ifade etti.

Kazada 6 öğrencinin de öldüğünü belirten Songa, aşırı hız yapan taksi şoförünün alkollü olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Türk Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:36:26. #1.14#
title