Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Mbalmayo'nun bölge yetkilisi Pierre Rene Songa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mbalmayo'dan Sangmelima bölgesine giden bir taksi şoförünün yol kenarında okula yürüyen 6 öğrenciye çarptığını ifade etti.

Kazada 6 öğrencinin de öldüğünü belirten Songa, aşırı hız yapan taksi şoförünün alkollü olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım