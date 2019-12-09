Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

09.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:54

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın Uzak Kuzey eyaletinde düzenlediği saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri cumartesi gününden bu yana Nijerya sınırı yakınındaki Rang köyüne ve Tolkomari beldesine saldırı düzenledi.

Nijeryalı mültecilerin yaşadığı Rang köyündeki saldırıda 3 köylü öldü. Teröristler evleri soyduktan sonra ateşe verdi. Köylülerin çoğu yakınlardaki diğer köylere sığındı.

Gece Tolkomari beldesine saldırı düzenleyen teröristler 5 sivili kaçırdı. Sabah kaçırılan kişilerin cesetleri bulundu.

Yerel yetkililer ise terör örgütü Boko Haram'ın geçen hafta en az 10 kişiyi öldürdüğünü, 20'ye yakın kişiyi kaçırdığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Kaynak: AA