Kamerun'da "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın ayrılıkçılara destek verdiği iddiası

Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün, Anglofon ( İngilizce konuşulan) bölgede faaliyet gösteren silahlı ayrılıkçı örgütlere destek verdiği iddia edildi.

Kamerun Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, MSF'nin Anglofon ayrılıkçı örgüt üyeleri ile çok yakın ilişkileri olduğu ve ayrılıkçılara destek verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, 26 Aralık'ta Anglofon Güney-Batı bölgesinde bulunan Nguti şehrinde yapılan operasyonda, MSF örgütüne ait araçta yaralı bir ayrılıkçı liderin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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