Batı Afrika ülkesi Kamerun'da senato seçimleri yapıldı.

Ülkede 9 bin 600 belediye meclis üyesi, 100 üyeli senatonun 70 üyesinin belirleneceği seçim için oy kullandı.

Geri kalan 30 üye, Cumhurbaşkanı Paul Biya tarafından atanacak.

İçişleri Bakanı Paul Atanaga Nji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki 10 bölgeden 8'inde oy kullanma işleminin olaysız tamamlandığını belirtti.

Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerdeki ayrılıkçıların seçime yönelik tehditlerini ciddiye aldıklarını söyleyen Bakan Nji, kuzeybatı ve güneybatıdaki bu bölgelerde, özellikle seçim merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırdıklarını aktardı.

İçişleri Bakanı, söz konusu 2 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, yasağın pazartesi günü sona ereceğini kaydetti.

Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Anglofon bölgelerde oy kullanacak belediye meclis üyelerinin sandıklara orduya ait helikopterlerle götürüldüğünü ifade etti.

Yasağa rağmen, ayrılıkçı silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı öğrenildi.

Kamerun'da bu yıl cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimlerin düzenlenmesi de bekleniyor.