Kamerun'da saldırı hazırlığı yapan 3 Boko Haram üyesi öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamerun'da saldırı hazırlığı yapan 3 Boko Haram üyesi öldürüldü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kamerun'da saldırı hazırlığı yapan 3 Boko Haram üyesi öldürüldü

Kamerun'un kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığı yapan 3 terör örgütü Boko Haram üyesi öldürüldü.

Kamerun'un kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığı yapan 3 terör örgütü Boko Haram üyesi öldürüldü.

Ulusal basındaki haberler e göre, Uzak Kuzey Bölgesi'nin Sağme mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 3 terör örgütü üyesi öldürülürken, 3 asker yaralandı.

Bazı terör örgütü üyelerinin kaçarak uzaklaştığı bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Gülben Ergen Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Cüneyt Çakır Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kamerun'da saldırı hazırlığı yapan 3 Boko Haram üyesi öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 23:21:54. #1.17#