Kamerun'da Olembe Stadyumu girişinde çıkan izdihamda 7 kişi öldü - Haberler
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Kamerun'da Olembe Stadyumu girişinde çıkan izdihamda 7 kişi öldü

Kamerun'da Olembe Stadyumu girişinde çıkan izdihamda 7 kişi öldü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde giriş kapısında izdiham oluştu.

İzdihamda çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların başkent Yaounde Messa Devlet Hastanesine nakil işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Komorlar, Kamerun, Afrika, Güncel, Haber

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