Kamerun'da Nyong nehri eşsiz manzarasıyla büyülüyor
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Kamerun'da Nyong nehri eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'da başkent Yaunde'nin 50 kilometre güneyinde bulunan Nyong nehri eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Kamerun'da başkent Yaunde'nin 50 kilometre güneyinde bulunan Nyong nehri eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Kamerun'un doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarına sahip Nyong Nehri dağa turizminde cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Nyong Nehri kakao, yer fıstığı ve muz üretimini merkezi olan Ebogo köyünün yakınlarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Nyong nehri kenarına kurulan Debogo turizm merkezinde bulunan Bungalov otel ve restoranlarla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Debogo turizm merkezi sundukları Nyong Nehri üzerinde kano imkanıyla ziyaretçilerini eşsiz Nyon Nehri manzarasıya buluşturuyor.

Kamerun'da Nyong nehri eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Kamerun'da Nyong nehri eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Kamerun'da Nyong nehri eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Kamerun'da Nyong nehri eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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