Kamerun'da Muhalefet, Meclis Oturumunu Boykot Etti

Kamerun'da muhalefetin, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki siyasi krize dikkat çekmek için meclis oturumunu boykot ettiği bildirildi.



Ülkenin muhalefet kanadındaki Sosyal Demokrat Cephesi (SDC), başkentteki parlamento açılışının 3'üncü oturumuna, ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısında bir yıldır süren Anglofon krizini gerekçe göstererek katılmadı.



Parti Genel Sekreteri Jean Tsomelou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin krizi çözmede başarısız olduğunu belirterek "Kamerun'u kaosa götüren bu siyasi krizi, hem vatandaşlarımızın hem uluslararası toplumun memnun olacağı bir şekilde çözüme kavuşturmalıyız." dedi.



Muhalefet partisinden senatörlerin de gelecek hafta boykota katılacaklarını aktaran Tsomelou, parti olarak hükümetin krize yönelik başarısız politikalarına karşı daha hassas ve etkili adımlar atacaklarını ifade etti.



Tsomelou, SDC'nin yakın zamanda genel kurul toplantısı yapacağını ve hükümetin başarısız politikalarına karşı yeni stratejiler geliştireceklerini dile getirdi.



Anglofon krizi nasıl başladı



Geçen yıl kasım ayından bu yana Kamerun'un Anglofon bölgeleri hükümetin, sadece Fransızca konuşup neredeyse hiç İngilizce anlamayan öğretmenleri ve hakimleri Anglofon okullara ve mahkemelere tayin ettiğini ileri sürerek gösteriler düzenlemişti.



Hükümet ise protestoları, kargaşa çıkarmaya yönelik ve ölümle cezalandırılabilecek birer eylem olarak değerlendirildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda protestoların ülkenin başka bölgelerine de sıçramasını engellemek için internet erişimi durdurulmuş ve birçok gösterici tutuklanmıştı.



Anglofon bölgesinde, ülkenin 1961-1972 yılları arasındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.



Ayrılıkçı gruplar, sembolik devletin başkanlığına da ayrılıkçı lider Sisiku Ayuk'u getirdiklerini açıklamışlardı. Hükümet olayları kontrol altına almak için müdahalede bulunmuş, çok sayıda gösterici yaralanmıştı.



Göstericilerle polisler arasında çıkan çatışmalarda 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 12 polis yaralanmıştı. Bunun üzerine hükümet 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.



Bölgede düzenlenen protestolar nedeniyle kuzeybatı ve güneybatıdaki okullar Kasım 2016'dan bu yana kapalı tutuluyor.