Kamerun'da meclis binasında yangın çıktığı belirtildi.



Güvenlik yetkilileri, AA muhabirine açıklamasında, başkent Yaunde'de meclis binasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını ifade etti.



Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasarın oluştuğuna dikkati çeken yetkililer, binanın büyük kısmına yayılan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğünü söyledi.



Yetkililer, bazı milletvekillerinin sabaha karşı olay yerine gelip incelemelerde bulunduğunu kaydetti.