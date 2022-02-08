Kamerun'da kuş gribi tespit edildi
AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'un Batı bölgesinde bulunan Bamougoum kasabasında kuş gribi vakaları kaydedildi.
Kamerun'un Batı bölgesinde bulunan Bamougoum kasabasında kuş gribi vakaları kaydedildi.
Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kümes hayvancılığında ön önemli merkezi Bamougoum kasabasında H5N1 tipi kuş gribi vakalarına rastlandığı duyuruldu.
Kuş gribinin ülkeye yayılmasını önlemek için acil önlemler alındığı belirtilen açıklamada, vakaların tespit edildiği çiftliklerde bulunan hayvanların itlaf edileceği kaydedildi.
Bölgede kümes hayvanlarının satıldığı pazarların kapatılması ve bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin satılması yasaklandı.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel