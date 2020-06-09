Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı
Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 312'ye yükseldi.
09.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:16
Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 312'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 48 saatte 404 artarak 8 bin 312'ye ulaştığı bildirildi.
Son 48 saatte virüs kaynaklı iki ölüm gerçekleştiği kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 214 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs bulaşan 4 bin 794 kişinin iyileştiği belirtildi.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.
Kaynak: AA