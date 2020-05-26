Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı Orta Afrika ülkesi Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bin 44'e yükseldi.

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bin 44'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 159 artarak 5 bin 44'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 171 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1917 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı 6 ölüm gerçekleştiği kaydedildi.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.?

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA