Kamerun'da Kovid-19'la mücadeleye TİKA desteği Kamerun'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli sağlık malzemeleri ve ekipman yardımı yapıldı.

Kamerun'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli sağlık malzemeleri ve ekipman yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç'ın da katıldığı törenle 10 bin cerrahi maske, 500 N95 tipi maske, 50 kızılötesi termometre, çok sayıda eldiven ve koruyucu gözlük ile dezenfektandan oluşan yardım malzemeleri Kamerun Kamu Sağlığı Bakanlığına teslim edildi.

Bakan Malachie Manaouda, Kamerun'un Afrika kıtasında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'yi stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Böylesine zor zamanlarda yapılan bu yardımın anlamı çok büyük." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Saraç da Kovid-19'dan vefat edenler için başsağlığı ve hasta olanlar için acil şifa temennisinde bulunarak TİKA'nın 2014 yılından bu yana Kamerun'un 2030 Kalkınma Gündemi ile uyumlu çok sayıda proje gerçekleştirdiğini kaydetti.

TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan da TİKA'nın Kamerun'da olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde Kovid-19'la mücadele kapsamında projeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu zor zamanlarda Kamerunlulara bir nebze de olsa destek olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Yazgan, "TİKA olarak Kamerun'da sağlık sektörü başta olmak üzere eğitim, tarım, meslek edindirme gibi alanlarda proje üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA