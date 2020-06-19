Kamerun'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısında hızlı artış
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Kamerun'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısında hızlı artış

Afrika ülkesi Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 10 bin 638'e çıktı.

Kamerun'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısında hızlı artış
19.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:32

Afrika ülkesi Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 10 bin 638'e çıktı.

Kamerun Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşılan verilere göre, son 48 saatte 419 yeni vaka görüldü.

Aynı süre zarfında 1973 kişi ise iyileşti ve salgının başından bu yana toplam iyileşen sayısı 7 bin 548'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 282'ye çıktı.

Senegal'de bir günde 166 yeni vaka

Senegal'de ise son 24 saatte yapılan 1617 kişiye yapılan Kovid-19 testinin 164'ü pozitif çıktı.

Aktif vaka sayısının 1771 olduğu ülkede, virüse rastlanan 3 bin 788 kişi iyileşti, 79 kişi öldü.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle, en az 7 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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