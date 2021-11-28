Kamerun'da kakao hasadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamerun'da kakao hasadı

AA - Haberler | Güncel

Kakao hasadı yapılmasından görüntüler Kakaoların taşınması Kakaoların kurutulması Kamerun Cumhuriyeti, ekonomik kapasitesi, tarıma elverişli geniş arazileri ve zengin doğal kaynaklarıyla Afrika'nın önemli ülkesi olarak görülüyor.

Kakao hasadı yapılmasından görüntüler

Kakaoların taşınması

Kakaoların kurutulması Kamerun Cumhuriyeti, ekonomik kapasitesi, tarıma elverişli geniş arazileri ve zengin doğal kaynaklarıyla Afrika'nın önemli ülkesi olarak görülüyor. Kamerun'un merkez bölgesi Nkolmeting köyündeki çiftçiler, kakao hasadına başladı. Çiftçiler, bu yıl kakaonun kilogram fiyatının 1000 CFA (Yaklaşık 11 USD) olduğunu vurguladı.

Kamerun'da kakao hasadı

Kamerun'da kakao hasadı

Kamerun'da kakao hasadı

ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

 Belçika'da Kovid-19'un 'süper varyantı' görüldü

Belçika'da Kovid-19'un "süper varyantı" görüldü

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title