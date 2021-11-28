Kamerun'da kakao hasadı

Kakao hasadı yapılmasından görüntüler

Kakaoların taşınması

Kakaoların kurutulması Kamerun Cumhuriyeti, ekonomik kapasitesi, tarıma elverişli geniş arazileri ve zengin doğal kaynaklarıyla Afrika'nın önemli ülkesi olarak görülüyor. Kamerun'un merkez bölgesi Nkolmeting köyündeki çiftçiler, kakao hasadına başladı. Çiftçiler, bu yıl kakaonun kilogram fiyatının 1000 CFA (Yaklaşık 11 USD) olduğunu vurguladı.