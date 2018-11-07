Kamerun'da Kaçırılan 81 Kişi Kurtarıldı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzeybatı Bölgesi'nde dün kaçırılan 81 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Kuzeybatı Bölge Valisi Adolphe Lele L'afrique, bölgenin başkenti Bamenda'da düzenlenen askeri operasyonla dün kaçırılan 79'u presbiteryen ortaokulu öğrencisi 81 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Bölgede görevli birliğin komutanı General Aga Robinson da operasyonun kaçırma olayının hemen ardından başladığını, iz süren askerlerin, kaçırılanların tutulduğu bölgeyi kuşattığını söyledi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını duyurmuştu. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 500'e yakın sivil hayatını kaybetti.