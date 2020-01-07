Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi
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Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi

Kamerun'da mezarları kazan "kemik avcısı" çetenin çökertildiği bildirildi.

07.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:20
Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi

'da mezarları kazan "kemik avcısı" çetenin çökertildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ekipleri uzun süredir takibe aldığı 3 kişilik çete ile kemik alıcısı rolünde irtibat sağladı.

Çete üyeleri, polislere ellerindeki 14 parça insan kemiğini satmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeni mezarları kazan çetenin kemikleri, büyü veya takı yapımında kullanılması amacıyla çıkardığı belirtiliyor.

Çete mensuplarının birçok mezarı talan ettiği ve kemikleri binlerce dolara sattığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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