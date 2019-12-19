Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgeler için özel statü

19.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:02

Fransızca ve İngilizcenin resmi dil olarak konuşulduğu Kamerun'da Meclis, İngilizce konuşulan Güney Batı ve Kuzey Batı Anglofon bölgelerine özel statü tanıyan ve yerinden yönetimi öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın girişimiyle Anglofon krizini sonlandırmak amacıyla başlatılan Kapsamlı Ulusal Diyalog katılımcılarının tavsiyesi ile bu bölgelere yerinden yönetimi öngören "özel bir yasal statü" tanıyacak yasa tasarısı hazırladı.

Mecliste kabul edilen yasa tasarısı, Senatoda oylanacak.

Tasarı, Senatoda kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı Biya tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Tasarı ile yerinden yönetimi öngören özel statü tanınacak Güney Batı ve Kuzey Batı Anglofon bölgeleri, diğerlerinden farklı olarak eğitim ve adalet konularında kamu politikalarını geliştirebilecek.

Tasarı ayrıca, Anglofon bölgelerde, delege ve geleneksel şeflerin yer alacağı yerel bir meclis kurulmasını hedefliyor.

Tasarıyla ayrıca Frankofon bölgelerde de bölgesel konsey kurulması öngörülüyor.

Kamerun'da ayrılıkçı krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA