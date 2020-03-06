Kamerun'da ilk korona virüsü vakası
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Kamerun'da ilk korona virüsü vakası

Kamerun'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

06.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:40
Kamerun'da ilk korona virüsü vakası

'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü bu kez Orta Afrika ülkesi Kamerun'a sıçradı. Kamerun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı belirtildi. Hastanın 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşı olduğu kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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