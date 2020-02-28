Kamerun'da genel seçimin galibi, iktidardaki Kamerun Halkları Demokratik Birliği

28.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:10

Kamerun'da 9 Şubat'ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerde çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın iktidar partisi Kamerun Halkları Demokratik Birliği (RDPC) elde etti.

Anayasa Konseyinin açıkladığı resmi sonuçlara göre, RDPC, parlamentodaki 180 sandalyeden 139'unu kazandı.

Katılımın yüzde 45,98 olduğu seçimde, 28 sandalyeyi de farklı partiler elde etti.

Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerdeki 11 kentte seçim yenileneceği için 13 sandalyenin sahipleri belli olmadı.

Kayıtlı seçmen sayısının 7 milyondan fazla olduğu ülkede, 9 Şubat'ta belediye meclis üyeleri ve milletvekillerinin belirleneceği seçim yapılmıştı.

Ana muhalefet partisi ve Anglofon ayrılıkçılar tarafından boykot edilen seçime, İngilizce konuşulan güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle çok az sayıda katılım olmuştu.

Güneybatı bölgesindeki Buea, Muea ve Kumba kentlerinde Kamerun ordusu ile seçimi engellemeye çalışan ayrılıkçılar arasında çatışma çıkmış, çok sayıda kişi bu nedenle ormanlık alanlara kaçmıştı.

Ülkenin kuzey bölgesinde ise terör örgütü Boko Haram, birçok köydeki seçim merkezine saldırarak 4 sivili katletmiş, çok sayıda evi de ateşe vermişti.

Kaynak: AA