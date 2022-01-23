Kamerun'da gece kulübünde meydana gelen patlamada 16 kişi öldü - Haberler
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Kamerun'da gece kulübünde meydana gelen patlamada 16 kişi öldü

Kamerun'da gece kulübünde meydana gelen patlamada 16 kişi öldü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi, yaptığı açıklamada, başkentin Bastos bölgesinde bulunan "Livs" isimli gece kulübünde yerel saatle 03.00 sularında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Sadi, patlatılan havai fişeğin gece kulübünün tavanında yangına ve iki büyük patlamaya sebep olduğunu ve yangın sonrası panik nedeniyle izdiham oluştuğunu ifade etti.

Sözcü, yaralıların Yaounde Merkez ve Cefta d'Ekounou hastanelerinde tedavi altına alındığı sözlerine ekledi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Hükümet, Kamerun, Güncel, Haber

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