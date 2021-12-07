Kamerun'da etnik çatışmanın şiddetlenmesi ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı

Kamerun'da iki gündür Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasında yaşanan çatışmalar üzerine bölgeye takviye birlik gönderildi.

Yerel basındaki haberler e göre, Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasındaki çatışmaların yatışmamasının ardından ordu, bölgeye takviye ekipler göndererek güvenliği artırdı.

Mousguam ve Arap Choa yerli halkları arasında iki gün önce su ve arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan çatışmalarda, şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve 50'den fazla ev ateşe verildi.

Balıkçılık yapan Mousgoum halkı ile hayvancılık yapan Choa Arapları arasında ağustosta çıkan çatışmada, 15 kişi ölmüş birçok kişi yaralanmış, binlerce kişi bölgeyi terk ederek Komşu Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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