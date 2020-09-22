Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolar
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Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolar

Kamerun'da muhalefet, Maurice Kamto önderliğinde başkent Yaounde'de Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı gösteriler yaptı.

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolar
22.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:08

Kamerun'da muhalefet, Maurice Kamto önderliğinde başkent Yaounde'de Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı gösteriler yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun Rönesans Hareketi Lideri Maurice Kamto'nun çağrısıyla Yaounde'de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, 1982 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya "istifa et" çağrısı yaptı.

Anglofon (İngilizce Konuşulan) bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısında da bulunan göstericiler, Anglofon krizi çözülmeden ve seçim sistemi değişmeden 7 Aralık'ta yapılacak bölgesel seçimlerin adil ve şeffaf seçimler olamayacağı gerekçesiyle, seçimlerin ertelenmesini talep etti.

Polisin, hükümetin bütün yasaklamalarına rağmen toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiği ileri sürüldü.

Gösterilerde 2 kişinin yaralandığı, 2 gazeteci ile birçok kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Muhalif lider Maurice Kamto

Ekim 2018 ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, seçimi kazandığı iddiasıyla partisi adına protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kamto ve beraberindeki birçok muhalif isim, toplumsal düzeni bozdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Anglofon bölgedeki ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin yürütülen Kapsamlı Ulusal Diyalog süreci çerçevesinde, 333 tutuklu ayrılıkçıyla beraber Maurice Kamto da Cumhurbaşkanı affıyla serbest kalmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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