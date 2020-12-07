Kamerun'da bölgesel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
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Kamerun'da bölgesel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

07.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:19
Kamerun'da bölgesel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Kamerun'da muhalefetin boykot ettiği bölgesel seçimlerde sandıklar kapandı.

Kamerun'da muhalefetin boykot ettiği bölgesel seçimlerde sandıklar kapandı.

Bölge İdaresi Bakanı Paul Atanga Nji yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 bin seçmenin yüzde 90 gibi rekor katılımıyla bölgesel seçimlerin gerçekleştiğini ifade etti.

Sandıkların kapandığı bilgisini paylaşan Atanga, resmi sonuçların en kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Seçimin sonucunda yaklaşık 24 bin belediye meclis üyesi ile geleneksel lider tarafından, Kamerun'u oluşturan 10 bölge için 900 bölge meclis üyesi belirlenecek.

Ancak muhalefet partisi, Sosyal Demokrat Cephe (SDG) ve Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın bir numaralı rakibi Maurice Kamto liderliğindeki Kamerun Rönesans Hareketi (MRC) seçimlerin adil ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle bölgesel seçimleri boykot etti.

Seçimleri boykot eden muhalefet, bölgesel meclis üyelerini seçecek olan belediye meclis üyelerinin, 38 yıldır ülkeyi yöneten Biya'nın kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Kuzey-Batı Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique, Kuzeybatı bölgesindeki Widikum kasabasının belediye meclisi üyesi ve emekli gümrük memuru Bay Encho Elias Ambi'nin oy kullanma işleminin ardından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lafrique ayrıca Bamenda kentinde bir rahip ve bir papazın ayrılıkçıların silahlı saldırısında yaralandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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