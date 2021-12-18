Kamerun'da Boko Haram saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 6 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Mayo Moskota kasabasına Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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