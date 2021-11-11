Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Mokolo kasabası yakınlarında terör örgütü Boko Haramın düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Mokolo kasabası yakınlarında terör örgütü Boko Haramın düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberler e göre, Mokolo kasabası yakınlarındaki Tourou bölgesinde Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Boko Haram üyeleri, örgüt üyeleri hakkında Kamerun ordusuna bilgi verdikleri gerekçesiyle bölge halkına sık sık saldırı düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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