Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 asker hayatını kaybetti

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Fotokol kasabasında Boko Haram terör örgütünün saldırısı sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Fotokol kasabasında Boko Haram terör örgütünün saldırısı sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, ülkenin Nijerya sınırında bulunan Sağma askeri karakoluna ağır silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda, 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de ağır yaralandı. Saldırı sonrasında, Boko Haram üyeleri karakolda bulunan askeri araçları ve silahları alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez