Kamerun'da Boko Haram saldırısı sonucu 4 kişi öldü
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Kamerun'da Boko Haram saldırısı sonucu 4 kişi öldü

Kamerun'un kuzeyindeki Waza kasabasında terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamerun'da Boko Haram saldırısı sonucu 4 kişi öldü
18.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58

Kamerun'un kuzeyindeki Waza kasabasında terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey Bölgesi'ne bağlı Wafa kasabasında örgütün gerçekleştirdiği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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