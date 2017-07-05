Kamerun'da Boko Haram Saldırısı

Kamerun'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Yerel basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyinde bulunan Mora kentinde Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.



Çok sayıda askerin kaçırılmasından sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.