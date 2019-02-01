Kamerun'da Boko Haram Saldırısı

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Limani kentinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgede görev yapan Çokululuslu Ortak Güç'ün komutanlarından (FMM) General Bouba Dobekreo, teröristlerin sınırdaki kente geçen hafta ulaşan Nijeryalı düzensiz göçmenleri hedef aldığını belirtti.

Teröristlerin saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin yaralandığını belirten Dobekreo, FMM askerleriyle çıkan çatışma sonrası Boko Haram mensuplarının kaçtığını kaydetti.

Çad Gölü havzasında yer alan Uzak Kuzey bölgesi, sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram'ın 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'in Çad Gölü Havzası'ndaki bölgelerini hedef aldığı saldırılarda da en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA