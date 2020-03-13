Kamerun'da ayrılıkçılar bir belediye başkanının da aralarında olduğu 5 rehineyi öldürdü Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde silahlı ayrılıkçıların aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu 5 rehineyi öldürdüğü bildirildi.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde silahlı ayrılıkçıların aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu 5 rehineyi öldürdüğü bildirildi.

Bölgedeki kentlerden Ngok Etunja'nın Valisi Quinton Anderson Kongueh, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların ülkenin Kuzey Batı Anglofon bölgesinde daha önce kaçırdığı ve içlerinde Mbengwi Belediye Başkanı Ndangsa Kenedy'nin de bulunduğu 5 rehineyi infaz ettiğini belirtti.

"Ayrılıkçıların savaşı yerel halka yöneliktir." diyen Kongueh, ayrılıkçıların son dönemde ordu tarafından düzenlenen operasyonlara misilleme olarak rehineleri öldürdüğüne işaret etti.

Öte yandan 5 rehinenin öldürüldüğü gün ayrılıkçılar, geçen haftalarda Galim köyünde askeri noktaya düzenledikleri saldırı sonrası kaçırdıkları 5 kişiyi serbest bıraktı.

Ayrılıkçılar söz konusu saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi 8 kişiyi öldürmüştü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA