Kamerun'da ayrılıkçılar 5 sivili öldürdü Kamerun'un Güney Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçıların saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamerun'un Güney Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçıların saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölge Valisi Bernard Okalia Bilai, yaptığı açıklamada, dün ayrılıkçıların Manyu kentinin Eshobi köyüne silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Vali Bilai, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA