Kamerun'da ayrılıkçı grubun kaçırdığı piskopos infaz edildi
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Kamerun'da ayrılıkçı grubun kaçırdığı piskopos infaz edildi

Kamerun'da ayrılıkçı grubun kaçırdığı piskopos infaz edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Mamfe şehrinde 22 Mayıs'ta ayrılıkçı bir grup tarafından kaçırılan piskopos Christopher Eboka infaz edildi.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Mamfe şehrinde 22 Mayıs'ta ayrılıkçı bir grup tarafından kaçırılan piskopos Christopher Eboka infaz edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ayrılıkçı grup tarafından yaklaşık 10 gün önce Mamfe'de bisiklet sürürken kaçırılan Eboka öldürüldü.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Kamerun'un İngilizce konuşulan iki bölgesi olan Güneybatı ve Kuzeybatı vilayetlerinde adam kaçırma ve fidye isteme olayı sık sık yaşanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgelerindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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