Kamerun'da Anglofon sivilleri öldürmekten sorumlu askerler yargılanacak
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Kamerun'da Anglofon sivilleri öldürmekten sorumlu askerler yargılanacak

Kamerun'da şubat ayında ayrılıkçı Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde sivillerin öldürülmesinden sorumlu olan askerlerin yargılanacağı bildirildi.

Kamerun'da Anglofon sivilleri öldürmekten sorumlu askerler yargılanacak
12.06.2020 01:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:34

Kamerun'da şubat ayında ayrılıkçı Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde sivillerin öldürülmesinden sorumlu olan askerlerin yargılanacağı bildirildi.

Ordu Sözcüsü Albay Cyrille Atonfack Guema yaptığı açıklamada, 3 askerin Ngarbuh köyünde 14 Şubat'ta 10'u çocuk yaklaşık 20 sivilin öldürülmesiyle suçlandığını belirtti.

Guema, zanlıların tedbir amaçlı tutuklanarak Yaounde askeri hapishanesine konulduğunu aktardı.

Ayrılıkçı bölgede meydana gelen olay basına yansıdığında, Birleşmiş Milletler 23 sivilin askerler tarafından öldürüldüğü iddialarının araştırılmasını istemişti.

Kamerun ordusu ise olayın bölgede devam eden güvenlik operasyonları sırasında meydana gelen "talihsiz bir kaza" olduğu açıklamasını yapmıştı. Ordu, çatışma sırasında mermilerin isabet ettiği akaryakıt varillerinin alev almasıya çıkan yangında 1 anne ve 4 çocuğunun öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Uluslararası baskılar sonucu Cumhurbaşkanı Paul Biya, soruşturma açılmasını istemişti. Soruşturma, operasyona 10 milisle katılan 3 askerin sivillerin kurşunlarıyla öldüğünü keşfedince panikleyerek, olayı örtbas etmek için cesetleri ateşe verdiği sonucuna varmıştı.

Askerlerin kontrol dışı davrandığı ve emirlere uymadığı kaydedilen soruşturmada, ölenler arasında 10 çocuk olduğu kabul edilmişti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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