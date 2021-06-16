Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Otu kasabasında Anglofon ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Otu kasabasında Anglofon ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun'un Anglofon bölgesinde bulunan Otu kasabasında ayrılıkçılar güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Yetkililer, isyancıları yakalamak için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını bildirdi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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