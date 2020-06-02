Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar maç yapan askerlere saldırdı: 5 ölü
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar maç yapan askerlere saldırdı: 5 ölü

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde ayrılıkçıların, futbol maçı yapan ordu mensuplarına yönelik saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar maç yapan askerlere saldırdı: 5 ölü
02.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:23

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde ayrılıkçıların, futbol maçı yapan ordu mensuplarına yönelik saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya sınırı yakınındaki Otu kentinde Eyumojock Belediye Başkanı Ita Jacques Ayamba, 3 yıldan bu yana ayrılıkçı saldırılara maruz kalan bölgede hayatın normale dönmesini kutlamak için futbol maçı organize etti.

Ayrılıkçılar, ordu mensuplarının da maçta oynadığı sahaya silahlı saldırıda bulunarak askerleri hedef aldı. Saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 23 Mart'ta ordu ile ayrılıkçılar arasında sağladığı ateşkese rağmen ayrılıkçı saldırılar 2016'dan bu yana devam ediyor.

Bölgede 10 Mayıs'ta ayrılıkçıların belediye konvoyuna düzenlediği saldırıda Belediye Başkanı Mamfe Prisley Ojong yaşamını yitirmişti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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